إنقاذ طفلة معلقة من عنقها من أعلى فندق مهجور بالمدينة.. والشرطة تحقق مع والدتها

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها من أعلى أحد الفنادق المهجورة، وبمباشرة الحالة أُنقذت الطفلة ذات الثلاثة أعوام، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف المتحدث أن الشرطة استوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع من العمر وجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

Source akhbaar24

