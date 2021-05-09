وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري

الرياض - محمد عبدالله - توفي اليوم، السبت، الإعلامي الرياضي عادل التويجري.

اختتم التويجري أمس الجمعة، آخر حلقات برنامجه «الدوري مع وليد»، لشهر رمضان، مهنئًا الجميع في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: كل عام والجميع بخير.

وكان آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري أمس الجمعة، في برنامج «الدوري مع وليد» والذي علق فيه على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

عادل التويجري كاتب وناقد رياضي متخصص في الجوانب القانونية والإحصائية، وصحفي في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

مارس التويجري العمل الرياضي بعدة أشكال، حيث كان ناقدًا رياضيًّا في «برنامج أكشن يا دوري»، ورئيسًا للمركز الإعلامي لـ«رالي حائل»، وعضوًا في مجلس إدارة نادي الهلال.

تقلد التويجري عديدًا من المناصب الإدارية في النادي، كما كتب في عديد من الصحف منها: صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية السعودية.