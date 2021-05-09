انخفاض البطالة في نجران

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبد الله الدوسري: إن الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد مناسبة غالية جدا على قلوبنا جميعا، فيها نعبر عن حبنا وولائنا لولاة أمرنا ووطنا الغالي ولقيادتنا، مجددين العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأن نكون مع وطننا وقيادتنا في السراء والضراء, متبادلين معهم الحب والعطاء المتدفق آخذين على أنفسنا عهود الحب والولاء لقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان

قفزات هائلة

وأكد الدوسري أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة، حقق قفزات هائلة خلال الفترة الماضية من حيث حوكمة الإجراءات والبعد عن الورقية حيث أصبح بإمكان جميع المستفيدين الاستفادة من خدمات الوزارة والفرع بصفة خاصة عن طريق الإجراءات الإلكترونية وإنهاء جميع معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الفرع إلا في حالات نادرة، كما حقق الفرع قفزات هائلة على مستوى المناطق من حيث خفض نسب البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل من خلال استهداف أكثر من 30 نشاطا تم توطينها بنسب متفاوتة، كما تعددت الجمعيات الخيرية وارتفعت نسبة مشاركتها المجتمعية على مستوى المنطقة، بالإضافة الى الخدمات الضمانية للأسر والتي أصبحت عن طريق المنصات الخاصة بالوزارة، والتي سهلت إنهاء جميع إجراءات المستفيدين بكل يسر وسهولة.

جولات ميدانية

كما نفذت اللجنة جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع قطع الغيار، قامت اللجنة بزيارة 49 محلا شرق ووسط وغرب نجران، ووجدت أن أعداد العاملين من السعوديين بلغت 77 موظفا، وأن أعداد الوافدين بلغت 54 وافدا من مختلف الجنسيات. وقد تم إنذار منشأتين. وأضاف الدوسري أنه قد تم حصر 11 فرصة عمل جارٍ تجهيزها لتسويقها وشغلها بالسعوديين. وقد بلغ التوطين في النشاط الـ 60%.

ونفذت لجنة التوطين جولات ميدانية لمحال بيع الخضار والفواكه، للتأكد ومتابعة قرارات التوطين، اللجنة زارت 60 محلا لبيع الخضار والفواكه، واتضح أن عدد السعوديين بها بلغ 40 موظفا، والوافدين 60 وافدا من مختلف الجنسيات، وتم ضبط 4 مخالفات للتوطين في عدد من المنشآت، حيث بلغت نسبة التوطين 40%. وتم حصر 13 فرصة عمل، جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

التطوع العالمي

وأضاف الدوسري أن منطقة نجران شاركت الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع ضمن مشاركة مناطق المملكة، تخلله بث مباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، حيث إن تشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بطريقة ذات جودة عالية لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030.

وأوضح الدوسري أن البطالة انخفضت في نجران بناء على تقرير الهيئة العامة للإحصاء حيث حصلت نجران خلال الربع الثالث لعام 2020 على المركز الثاني بنسبة 12.6 % في معدل البطالة بين السعوديين الذكور والإناث، وعلى المركز السابع بنسبة 1.9 % معدل بطالة الوافدين، والمركز الرابع بنسبة 8.1 % إجمالي معدل البطالة على مستوى المناطق.

وأضاف الدوسري أن لجنة التوطين قامت بعمل جولات ميدانية على منافذ بيع المواد البلاستكية والصابون والمنظفات وذلك لمتابعة قرارات التوطين في تلك المنافذ، من خلال زيارة 30 محلا ومستودعا على مستوى المنطقة ووجد أن أعداد العاملين في النشاط من السعوديين 112 موظفا منهم 33 موظفة سعودية وأن أعداد الوافدين بلغ 168 وافدا من مختلف الجنسيات وتم إنذار 3 محلات وبلغت نسبة التوطين في النشاط 40 % وتم حصر 31 فرصة عمل جار تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، كما نفذت جولات ميدانية على القطاع الصحي الأهلي بالمنطقة «المستوصفات الخاصة»، وذلك لمتابعة قرارات التوطين على القطاع.

وزارت اللجنة 35 مستشفى ومستوصفًا، اتضح أن عدد العاملين السعوديين في القطاع بلغ 310 موظفين، منهم 117 موظفة سعودية، وبلغ إجمالي الوافدين العاملين 398 من مختلف الجنسيات، وتم حصر 20 فرصة عمل جار تجهيزها وتسويقها لشغلها بالسعوديين، وأضاف الدوسري أن نسبة التوطين في المواقع التي تمت زيارتها بلغ 44 %.

غذاؤنا واحد

وذكر الدوسري أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعمت ثلاث مبادرات بـ6370000 ريال، وتم تنفيذ تلك المبادرات وإيصالها للأسر والأفراد المتضررين من جائحة كورونا، وأن المبادرات المنفذة بالتعاون مع المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية والجمعيات الأهلية بمنطقة نجران هي «مبادرة غذاؤنا واحد» بلغ إجمالي الدعم 2353200 ريال، وعدد الأسر المستفيدة من المبادرة 13538 أسرة، و«مبادرة إغاثة القبائل النازحة» بلغ إجمالي الدعم 2696800 ريال وعدد الأسر المستفيدة 3371 أسرة، و«مبادرة إفطار صائم» بلغ اجمالي الدعم 1320000 ريال.

العمل المجتمعي

وأضاف الدوسري أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سارعت في تعزيز العمل المجتمعي لمواجهة الآثار المترتبة من جائحة كورونا، وكانت إحدى مبادراتها في ذلك هو تأسيس اللجان الفرعية لمبادرات الدعم المجتمعي بجميع مناطق المملكة والتي كان لها الدور الأعظم في توجيه الدعم الحكومي والمجتمعي لمساعدة الأسر والأفراد المتضررين من جائحة كورونا مما ساعد الحكومة والجهات المانحة على معرفة الاحتياج الفعلي للمجتمع، ويسر إيصال تلك المساعدات إلى المستفيدين في منازلهم، وكل ذلك أسهم في دعم تطبيق أنظمة حظر التجول الصادرة من الجهات المعنية لمقاومة انتشار ذلك الفيروس.