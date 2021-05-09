نمو استثنائي في قطاع الأسمنت بالمملكة

بدأت صناعة الأسمنت في المملكة قبل نحو 66 عاما وتحديدا عام 1955 من جدة بإنشاء أول مصنع بها (أسمنت العربية)، ثم توالى بعدها إنشاء عشرات المصانع مدعوماً بالإنفاق الضخم والمتواصل على مشاريع البنية التحتية والإسكان، وحققت الصناعة قفزاتها الكبرى في ظل إطلاق رؤية 2030 وما تضمنته من مستهدفات في مشاريع البنية التحتية وبرامج الإسكان.

نمو استثنائي

وشهد قطاع الأسمنت السعودي نمواً استثنائياً منذ بداية العام 2018، وصولا إلى نهاية 2020 بدعم من زيادة الصادرات وتحسن الطلب المحلي نتيجة زيادة أعمال الإنشاءات السكنية. وخلال العام الجاري ارتفعت مبيعات الأسمنت -التسليمات المحلية والصادرات- إلى 5.08 ملايين طن خلال يناير الماضي، مقابل 4.81 ملايين طن في يناير 2020. لتواصل استمرار النمو في القطاع بدعم من برامج تحقيق رؤية المملكة في قطاع الإسكان.

17 شركة

ويصل عدد الشركات العاملة بقطاع الأسمنت في السعودية إلى 17 شركة وقفزت مبيعاتها بنسبة 20.7% خلال العام 2020، لتصل إلى نحو 51.08 مليون طن، مقارنة بنحو 42.32 مليون طن في 2019 و 42.08 مليون طن في 2018.

وارتفع إنتاج الشركات بنسبة 20.5% خلال العام 2020، لتصل إلى نحو 53.42 مليون طن، مقارنة بنحو 44.32 مليون طن في العام 2019. وزاد مخزون شركات الأسمنت بنسبة 6.5% في العام 2020، ليصل إلى 1.26 مليون طن، مقارنة بنحو 1.18 مليون طن في 2019.

وارتفعت مبيعات الأسمنت وتشمل السوق المحلي والتصدير في 16 شركة سعودية خلال العام 2020، بينما سجلت شركة أسمنت الشمالية التراجع الوحيد بنسبة 8% إلى 1.36 مليون طن.

وزادت صادرات الشركات السعودية بنسبة 9.7% خلال العام 2020، لتصل إلى 2.126 مليون طن، مقارنة بنحو 1.938 مليون طن في العام 2019.

وتصدرت الشركات في كمية المبيعات خلال العام الماضي، شركة أسمنت الجنوب بنحو 7.9 ملايين طن، بزيادة 23.3% عن العام 2019. وسجلت شركة أسمنت القصيم أعلى وتيرة ارتفاع في مبيعات الأسمنت بنسبة 41.8% لتصل إلى 2.8 مليون طن خلال العام 2020، مقارنة بنحو 1.97 مليون طن في العام 2019.

نظرة إيجابية في 2021

ويأتي ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت في وقت حافظت فيه تقارير السوق والمحللين على نظرتهم الإيجابية لقطاع الأسمنت السعودي في 2021، استناداً إلى توقعات ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية بسبب زيادة قروض الرهن العقاري والمشاريع الحكومية.

وواصلت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، صعودها في يناير الماضي وزاد إجمالي المبيعات بنحو 5.6% على أساس سنوي، وانخفضت صادرات شركات الأسمنت العاملة في المملكة على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي 44.3%، وسجلت 127 ألف طن، مقابل 228 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2020.

ورفعت شركات الأسمنت إنتاجها بنسبة 5.55% خلال شهر يناير من عام 2021م على أساس سنوي، ووصل إلى 5.15 ملايين طن في الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.88 ملايين طن في الشهر المماثل من 2020، وجاءت أسمنت الجنوب في المقدمة على مستوى الإنتاج بواقع 714 ألف طن، وكان إنتاج أسمنت الشمالية الأقل بواقع 119 ألف طن.

التسليمات المحلية

وارتفعت مبيعات الأسمنت -التسليمات المحلية والصادرات- إلى 5.08 ملايين طن خلال الشهر الماضي، مقابل 4.81 ملايين طن في يناير 2020، وزادت التسليمات المحلية للشركات إلى 4.95 ملايين طن، مقابل 4.58 ملايين طن في الشهر ذاته من العام الماضي. وانخفضت صادرات شركات الأسمنت 44.3% في شهر يناير من عام 2021م على أساس سنوي، إلى 127 ألف طن، مقابل 228 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2020، وتصدرت شركة أسمنت الجنوب الشركات في المملكة على مستوى مبيعات الأسمنت خلال الشهر الأول من عام 2021م؛ بواقع 706 آلاف طن، مقابل 694 ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة سنوية 1.7%، وكانت شركة أسمنت تبوك الأقل على مستوى المبيعات بواقع 127 ألف طن في يناير الماضي.

• تطور أداء شركات الأسمنت في 3 سنوات

2018

الإنتاج 42.18 مليون طن

المبيعات 42.08 مليون طن

الصادرات 1.36 مليون طن

المخزون 1.19 مليون طنا

2019

الإنتاج 44.32 مليون طن

المبيعات 42.32 مليون طن

الصادرات 1.938 مليون طن

المخزون 1.18 مليون طن

2020

الإنتاج 53.42 مليون طن

المبيعات 51.08 مليون طن

الصادرات 2.126 مليون طن

المخزون 1.26 مليون طن

سوق الشركات في يناير 2021

• المبيعات 5.08 ملايين طن بـ 5.6% زيادة على أساس سنوي

• الصادرات 127 ألف طن

• الإنتاج 5.15 ملايين طن بـ 5.55% زيادة على أساس سنوي

أداء شركات الأسمنت 2020

الشركة // المبيعات «تسليمات محلية- تصدير» بالألف طن// الإنتاج بالألف طن

أسمنت اليمامة// 4.580/ // 4.538

أسمنت السعودية 6.305/ 6.364

أسمنت الشرقية 2.403 // 2.310

أسمنت القصيم 4.622// 4.656

أسمنت ينبع 4.555// 4.516

أسمنت العربية 2.655// 2.656

أسمنت الجنوب 7.912// 7.908

أسمنت تبوك 1.529// 1.739

أسمنت الرياض 2.518// 2.523

أسمنت نجران 3.066// 3.078

أسمنت المدينة 2.931// 2.937

أسمنت الشمالية 1.360// 1.387

أسمنت الجوف 1.658// 1.684

أسمنت الصفوة 2.107// 2.099

أسمنت حائل 1.638// 1.628

أسمنت أم القرى1.692// 1.692

أسمنت المتحدة 1.676// 1.683

الإجمالي// 53.207 // 53.417

أهم الدول التي يتم التصدير إليها

البحرين، الإمارات، الكويت، كينيا، الأردن، اليمن، أوغندا، تنزانيا، موزمبيق، أمريكا، أنجولا، الكاميرون، جنوب إفريقيا، بنجلادش

أهم الدول التي يتم الاستيراد منها

إسبانيا، أمريكا، الإمارات، الهند، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا، فرنسا، النمسا، ومصر.

الخليط الأساسي لصناعة الأسمنت يتكون من:

الحجر الجيري لاستخراج الكلس (Calcite).

الصلصال لاستخراج السليكا والبوكسيت (d’argiles).

مبادئ في صناعته

- يحتوي الإسمنت على مادتين أساسيتين هما الكلس والطين هذا الأخير نضيف إليه مواد أساسية هي السليس، والألمين وأكسيد الحديد.

- مادتا الكلس والطين تُسحقان في آلات السحق وتمزجان مع بعضهما البعض بنسب يحددها المخبر ويطحنان في آلات الطحن.

- بعدها تمرر المادتان عبر الفرن الذي تبلغ درجة حرارته حوالي 1430°م للحصول على مادة الكلنكر.

- تضاف لهذه المادة مواد أخرى، ويتم إدخالها جميعا في آلة الطحن للحصول على مادة الأسمنت التي توضع بأكياس ثم تعبأ.

3 طرق لإيجاد المركب الكيميائي الأمثل للأسمنت

•الطريقة الرطبة

يتم اختيار المواد الخام وتمزج بالماء لتعطي ناتجا معلقا، ويتشكل الكلنكر عند (1480)°م

•الطريقة الجافة

أخذ استخدامها في الانتشار، بسبب الوفرة في الطاقة التي تتميز بها العمليات الجافة، والدقة في عمليات التحكم وفي خلط المواد الخام، دون إضافة الماء.

•الطريقة شبه الجافة

يستخدم فيها الفرن (ليبول كيلن) أو الفرن المزود بعمود، وفي الحالتين تشكل المواد الخام المطحونة في العمليات الجافة، على هيئة حبيبات تتراوح قطرها بين (10-15) مم، حيث يضاف إليها 13% من المياه.

* شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي

17 شركة