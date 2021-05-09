بني هميم: رؤية ولي العهد تنهض بالقطاع الصحي

رفع مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد، ومرور خمسة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030، وما حققته من إنجازات على جميع الأصعدة وفي كل القطاعات، وفي القلب منها القطاع الصحي .

تطوير المنظومة

قال بني هميم: بدعم من القيادة الرشيدة، عملت رؤية المملكة على تطوير المنظومة الصحية، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات الصحية لأبنائها والمقيمين على أرضها على حد سواء، موضحا أن وضع القطاع الصحي بعد الرؤية اختلف عما كان قبلها، من حيث تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة، ومستوى الخدمات المقدمة .

الصحة الإلكترونية

أضاف مدير صحة المنطقة: من إنجازات الصحة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التحول في الصحة الإلكترونية، التي تتمثل في الاستشارات الطبية عن بعد وحجز المواعيد، وربط المراكز الصحية رقميا، والتبرع بالدم، والوقاية الصحية، وأن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أن المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتمامات الدولة وفي ومقدمة أولوياتها.

مواجهة كورونا

وتابع قائلا: ترجمة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ذلك الاهتمام وحولته إلى واقع على الأرض، من حيث توفير الرعاية الصحية بالمجان لمرضى كورونا من المواطنين ومن المقيمين، إضافة إلى توفير اللقاحات وتيسير الوصول إليها وأخذها للجميع، وأشيد بتعامل المملكة مع جائحة كوفيد-19، حيث كانت من أوائل الدول التي بدأت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستشعرت خطورة تفشي الفيروس الذي بالفعل تحول إلى جائحة عالمية خلال وقت قصير، مشيرا إلى أن تعامل المملكة مع الجائحة كان مضربا للأمثال على مستوى العالم. توصيل الدواء

وأكد بني هميم أن المستشفيات والمراكز التخصصية في منطقة نجران، قدمت خدماتها لنحو 42351 مستفيدا ومستفيدة من مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ إطلاقها بداية شهر أبريل 2020، الهادفة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين عن بعد حفاظا على سلامتهم، وأن مبادرة إيصال الدواء إلى منازل المرضى تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها صحة المنطقة وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، وخدمتهم من خلال تخصيص المستشفيات رقما للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله مع الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل، موضحة أن جميع الخدمات قدمت من خلال التطبيقات الذكية مثل "واتساب" والاتصال المرئي والرابط الإلكتروني.

تطمن وتأكد

ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 26722 مستفيداً، عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز "تأكد" 33009 مستفيدين، وذلك عن طريق مسار السيارات، حيث تستقبل "تطمن" من يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، فيما مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، وعدد المستفيدين من حملة نجران تناديك التطوعية أكثر من 100 ألف مستفيد من 102 مبادرة، نفذت في 176 موقعا، بعدد ساعات يقدر بأكثر من 40 ألف ساعة تطوعية، بمشاركة ثلاث جمعيات متعاونة، وعدد المتطوعين في الحملة بلغ 483 متطوعا، 291 من الذكور، و192 من الإناث، وعدد المستفيدين من المبادرات العلاجية بلغ 17569 شخصا، فيما بلغ عدد تطعيمات الإنفلونزا 9890 تطعيما، إضافة إلى 1200 مستفيد من الرعاية المنزلية، وإجراء 15 عملية جراحية، و120 وحدة تبرع دم، وفيما يتعلق بالمبادرات الوقائية، بلغ عدد المستفيدين من الفحص ونقاط الفرز أكثر من 100 ألف مستفيد، ومن التوعية والتثقيف أكثر من 80 ألف مستفيد، إضافة إلى نحو 11 ألف مستفيد من فحص وتوعية برنامج مرضى السكري، و2790 مشاركا في الأنشطة الرياضية "المشي"، إلى جانب 1090 متدربا على الإسعافات الأولية، ومبادرات الخدمات المساندة بلغ عدد المستفيدين من الدعم النفسي 19517 مستفيدا، ونحو 13 ألف مستفيد من مبادرات تحسين تجربة المريض.

طبيبك في بيتك

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة "طبيبك في بيتك"، التي تقدمها عيادات نجران الافتراضية، 24108 أشخاص استفادوا من الاستشارات الطبية في 20 تخصصاً عبر تطبيق "الواتساب"، منذ انطلاقها في أبريل الماضي، وتأتي المبادرة ضمن جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية المناسبة للمرضى من خلال استخدام التطبيقات الذكية بدلا من الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة القصوى، والاستشارات الطبية تشمل كافة التخصصات.

نجاح العمليات

وحقق مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران نجاحا متميزا تمثل في إجراء عمليتي قسطرة باستخدام مضخة قلبية مؤقتة، العملية الأولى، تمثلت في وضع مضخة قلبية مؤقتة عن طريق الفخذ؛ للحفاظ على ضغط الدم وتروية الجسم خلال قسطرة قلبية لمريض كان يعاني انسدادا في ثلاثة من شرايين القلب الرئيسة، وانخفاضا شديدا في كفاءة القلب؛ حيث تمت القسطرة بنجاح، والعملية الثانية، تم استخدام المضخة في عملية قسطرة قلبية لمريضة كانت تعاني أيضا انسدادا في ثلاثة من شرايين القلب التاجية الرئيسة، وانخفاضا شديدا في كفاءة القلب. وكللت عملية القسطرة بالنجاح، حيث شهد مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمنطقة نجران مشاريع تطويرية على مستوى التجهيزات الطبية، وزيادة السعة السريرية في قسم العناية المركزة من 8 أسرة إلى 15 سريرا. كما تم دعمه بكوادر طبية من ذوي الخبرة في تخصصات جراحة القلب والقسطرة القلبية، وذلك ضمن برامج (صحة نجران) لتحسين مستوى الخدمات العلاجية المتقدمة لمباشرة الحالات الحرجة بشكل سريع، دون الحاجة إلى تحويلهم إلى مراكز متخصصة خارج المنطقة، أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية بالمختبر الإقليمي، 61071 فحصا لفيروس كورونا، وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو 2020م، وأجرى 431290 فحصا مخبريا، وذلك خلال عام 2020م، شملت 24396 فحصا لعينات أمراض الدم، و45165 فحصا للسموم والأدوية، و90946 فحصا للأمراض المعدية للمتبرعين، و3654 فحصا جرثوميا لمياه المنشآت، و78964 فحصا لهرمونات البالغين، و11868 فحصا لهرمونات حديثي الولادة، وأن عدد فحوصات الأمراض المعدية بلغ 51552 فحصا، فيما بلغ عدد فحوصات الحمض النووي (نات) 36810 فحوصات، والفحص البكتيري لصفائح الدم 5548 فحصا، وفحوصات الأمصال 40341 فحصا، وفحوصات فيروس الالتهاب الكبدي (ب)، و(ج) بتقنية (PCR) 434 فحصا، إضافة إلى إجراء 8673 فحص زواج للسعوديين، و490 فحص الزواج المختلط، و519 فحصا للعمالة الوافدة، و11281 فحص رخصة القيادة، و1484 فحصا للمتقدمين للوظائف، نجح أطباء الجراحة بمستشفى الملك خالد في إجراء عمليات لاستئصال أورام سرطانية باستخدام تقنية الروبوت الآلي، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية، إن استخدام هذه التقنية يأتي ضمن خططها التطويرية للخدمات العلاجية في المراكز التخصصية، مؤكدة إجراء ثلاث عمليات جراحية ناجحة بتقنية الروبوت لاستئصال الأورام تضمنت استئصال الكلية مع الحالب لمريض يعاني من ورم سرطاني بالحالب وعمليتين لاستئصال أورام نسائية ، نجاح الأطباء في إجراء عمليات متنوعة باستخدام الروبوت بلغ عددها 10 عمليات منذ بداية العام في تخصصات جراحة الجهاز الهضمي والسمنة والمسالك البولية وجراحة الأورام، مشيرة إلى تلقي جميع المرضى الرعاية الصحية اللازمة ومغادرتهم المستشفى وهم بصحة جيدة.

مؤشرات الأداء

ودشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز مكتب متابعة مؤشرات الأداء بصحة نجران، الذي يهدف إلى متابعة وقياس أداء الإدارات والمنشآت الصحية بالمنطقة والإشراف على الخدمات وتقييم وتحسين إنتاجيتها وصولا إلى التميز، في جميع المؤشرات، وانعكاس ذلك على ارتفاع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، تماشيا مع رؤية دوت الخليج 2030، واطلع على أبرز جهود مركز الإبداع والابتكار، إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، الذي استطاع بكوادر وطنية الحصول على براءة الاختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاختراع أداة تشخيص سرطان الجلد، وابتكار نظام إلكتروني يعمل بشكل مباشر أسهم في تطوير الخدمات الصحية، وكرم أمير نجران أبطال حملة "تناديك التطوعية"، إحدى المبادرات التي أطلقتها صحة نجران مطلع شهر نوفمبر الماضي لمدة 34 يوما، وتخصيص جوائز للمبادرات الفائزة باسم أمير المنطقة، وشهدت مشاركة 475 متطوعا أسهموا في تنفيذ 77 مبادرة مجتمعية في مسارات علاجية، ووقائية، ومساندة بواقع 36 ألف ساعة تطوعية، استفاد منها 112 ألف مواطن ومقيم بالمنطقة.

مشروعات الـ100 يوم

وثمن بني هميم تدشين أمير المنطقة مشروعات الـ100 يوم الصحية بالمنطقة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تتجاوز تكلفتها الإجمالية 60 مليون ريال، وتشتمل على إنشاء وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ أعمال ترميم وتجهيز أقسام ووحدات في عدد من مستشفيات المنطقة، مؤكدا أن المشروعات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية لرفع كفاءة الإنفاق على الخدمات الصحية، كما تجسد حرص القيادة الحكيمة على الارتقاء بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات الصحية، وأن صحة المواطن مرتكز أساس وأولوية لدى قادة هذا البلد الكريم.

برنامج وازن

وحصدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران المركز الأول بنسبة 86%، في برنامج "وازن" على مستوى المديريات والتجمعات، خلال الربع الأخير من 2020م، فيما حاز مستشفى الملك خالد في نجران المركز الأول على مستوى المستشفيات فئة 300 سرير من بين 22 مستشفى، كما فاز مستشفى الولادة والأطفال بالمركز الثالث من بين 18 مستشفى للولادة والأطفال، ويعد برنامج "وازن" من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة.

الملتقى الصحي

ونظمت صحة المنطقة الملتقى الصحي بمشاركة 33 متحدثا رسميا من النخبة والقيادات المتخصصة في مجال الصحة العامة، إضافة إلى متحدثين من داخل وخارج المملكة، من جامعات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وبلجيكا وأستراليا، واستشاريين من ذوي الخبرة في مجال الطب والأبحاث العلمية، وعدد المحاضرات خلال انعقاد الملتقى 33 محاضرة لبرامج علمية متنوعة ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات بواقع 26 ساعة.

395 عملية

ونجح مركز طب الأسنان التخصصي في نجران بالتعاون مع مستشفيات الولادة والأطفال ونجران العام الجديد، في إجراء 395 عملية خلال 90 يوما، من ضمنها 91 عملية لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة، وفترة الانتظار تقلصت في مركز طب الأسنان من 300 يوم إلى 20 يوما، وتقليص فترة الانتظار، وارتفاع سقف الإنجاز، إلى برامج تحسين الأداء، التي تهدف إلى التيسير على المرضى وتوفير الوقت والجهد عليهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ويستقبل المركز إحالات المراجعين من عيادات الأسنان بالمستشفيات والمراكز الصحية الداخلية والخارجية بالمنطقة، ويضم المركز عيادات متخصصة ومجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة الطبية المتطورة.

جوائز ومراكز

وكرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة، وتوجت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران بجائزة إحسان‬ للتميز في تجربة المريض لعام 2020 ‬‫بمسار "أكثر قصة ملهمة" بمستشفى الملك خالد، ‫تحت عنوان حياة الإنسان أولوية، والتي استعرضت قصة إنقاذ حياة مريضة هندية تبلغ من العمر 34 عاما بعد ولادتها أربعة توائم في محافظة شروره، تعاني من فشل في الجهاز التنفسي لإصابتها بفيروس كورونا وكيف تم التعامل مع الحالة منذ وصول البلاغ والاستجابة السريعة وتوفير تقنية (الايكمو) لدعم الحياة في موقع المريضة بمستشفى شرورة وحتى وصولها للمستشفى وتلقيها الرعاية الصحية، إلى أن غادرت وهي بصحة جيدة، كما حققت صحة نجران جائزة إحسان للتميز في تجربة المريض في مسار أعلى نسبة رضا في الرحلة العلاجية لفحص ما قبل الزواج في المختبر الإقليمي، وذلك نتيجة تنفيذ برامج لتحسين الأداء داخل المختبر، أبرزها تسهيل عملية وصول المراجع للاستقبال وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى توفير طاقم تمريض ذي خبرة ومهارة وسرعة، والتعامل مع البلاغات وحلها، وتهيئة مكان مناسب للانتظار، والتعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء والمرابطين على الحد بشكل خاص، والرد على استفسارات المراجعين بشكل لائق وظهور النتائج في وقت مناسب.

السلامة الدوائية

وحصدت صحة المنطقة، المركز الأول في مؤشر الالتزام بالسلامة الدوائية على مستوى التجمعات ومديريات الشؤون الصحية بوزارة الصحة خلال النصف الثاني من عام 2020م، وفقا لمؤشر السلامة الدوائية الذي تصدره وزارة الصحة لتعزيز الجوانب الوقائية والسلامة الدوائية، يهدف برنامج السلامة الدوائية إلى الوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التأثيرات العكسية للأدوية، وتقييم نظام استعمال الدواء لتحديد الثغرات وإنشاء محاذير السلامة، وإنشاء ومراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء، ومراجعة وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية، ووضع التوصيات من أجل التحسين، ويأتي هذا الإنجاز بعد عمل دؤوب وجهد مستمر لمنسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، بقيادة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، للرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة .

الاعتماد المؤسسي

كما حصلت صحة نجران على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 24 شهرا للتدريب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، وذلك بعد استيفاء جميع معايير ومتطلبات الهيئة، واعتماد مستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى نجران العام الجديد ومجمع إرادة والصحة النفسية ومركز طب الأسنان التخصصي ومركز صحي الضباط، منشآت مؤسسية تستقبل جميع المتدربين في برامج البورد السعودي في التخصصات المعتمدة البالغ عددها 17 برنامجا، شملت الجراحة العامة، الطب الباطني، الأشعة التشخيصية، جراحة المخ والأعصاب، المسالك البولية الصيدلة السريرية، طب القلب كبار، دبلوم تمريض الطوارئ، جراحة العظام، طب التخدير، تقنية الأشعة والتصوير. دبلوم تمريض الرعاية القلبية، أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، طب الأسرة، علاج العصب وجذور الأسنان، تقويم الأسنان، وعدد الأطباء المسجلين في البرامج بلغ 143 طبيبا.