مضاعفة خماسية لفحوصات كورونا بالأحساء

كشف التجمع الصحي في الأحساء لـ«دوت الخليج» أمس، عن رفع الطاقة الاستيعابية لمختبر الجزيئيات الحيوية، الذي يتيح إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لتبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 3 آلاف فحص يوميًّا، بمضاعفة خماسية عما كان عليه سابقًا.

تسريع الخدمة

أوضح التجمع لـ«دوت الخليج»، أن المختبر الذي أنشأ وفق أعلى معايير السلامة والجودة ابتداءً من منتصف يونيو العام الماضي بطاقة استيعابية 600 عينة يوميًا، تم دعمه بمجموعة من القوى العاملة المؤهلة بكفاءة عالية من مختلف مستشفيات المحافظة؛ لتلبية حاجة العمل، كما تم توفير عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة بدعم من وزارة الصحة؛ للإسهام في تحسين وتجويد وتسريع الخدمة، مشيرًا إلى أن المختبر يعمل على استقبال العينات على مدار الساعة، مع الالتزام بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد، لتحقيق نتائج متقدمة في إجراء فحوصات فيروس (كورونا).

عيادات تطمن وتأكد

دعا التجمع المواطنين والمقيمين للمبادرة بالذهاب إلى أقرب عيادة من عيادات «تطمن» عند الشعور بأعراض فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وإجراء الفحص؛ للحد من انتشار الفيروس، مؤكداً أنه يمكن لمن يرغب بالتأكد من وضعه الصحي وليس لديه أعراض حجز موعد في عيادة «تأكد» من خلال تطبيق «صحتي» الإلكتروني.