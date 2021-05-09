العتيبي: مشاريع بلدية عملاقة ترسم ملامح النهضة بنجران

رفع أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة، التهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعته وليا للعهد.

عراب السياسة

وقال العتيبي: سنوات ماضية وأخرى مقبلة يحق لنا أن نفخر فيها بقائد الإصلاحات وصانع التغييرات؛ عراب السياسة، مواجه التحديات مبتكر الحلول العصرية، حيث شهدت هذه المرحلة قفزات شاملة تستهدف صالح دوت الخليج والمواطن باستراتيجية عمل مستدامة تجسد مرحلة تاريخية في المملكة، وانطلاقة جديدة وفق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد لتصبح علامة فارقة في تاريخنا الوطني لتحدث نقلة نوعية في مختلف المجالات باعتمادها على الله أولا، ثم برؤية وحكمة قيادتها، لتنافس بلادنا على مصاف دول العالم الأول.

دعم القيادة

أكد العتيبي، أن القطاع البلدي بشكل عام وأمانة منطقة نجران بشكل خاص، حظيت كغيرها من القطاعات بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بمشروعات تنموية وحيوية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية، ولتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير سبل الرفاهية للمواطنين والمقيمين.

مشاريع تنموية

وأوضح أمين المنطقة، أن الشواهد كثيرة على دعم القيادة، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي عدد المشروعات المنتهية والتي تم استلامها ابتداء خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 16 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ333,550,419.03 مليون ريال منها ثلاثة مشاريع أنسنة المدن، حيث تم إنشاء أكثر من 150000 متر مربع مسطحات خضراء ومشايات من الخرسانة المطبوعة الملونة، وثلاث مجموعات من ألعاب الأطفال، ودورات مياه رجال ونساء بأحياء متفرقة بحي رجلا والشرفة طريق الملك عبدالعزيز (أرامكو)، وأيضا خمسة مشاريع للمرافق والمباني البلدية تضمنت إنشاء مبان لمراكز الخدمات البلدية بأربعة أحياء بمدينة نجران وهي «حي النهضة، وأبا السعود، وحي الفهد، والشرفة» وإنشاء مختبر صحة البيئة مرحلة أولى (بحي الفهد)، وأسواق ومسالخ أمانة منطقة نجران مرحلة ثالثة بحي (ماقان البلد)، وإنشاء مركز الوثائق (بحي الفهد) وتسوير مقابر الموتى بعدد 29 مقبرة بأحياء متفرقة بمدينة نجران.

درء أخطار السيول

وهناك مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، حيث إن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 مترا طوليا للمسار الرئيسي وأربع تفريعات جانبية تتكون من 1750 طوليا تربط على قنوات المسار الرئيسي المشروع يقوم بتصريف سيول الشعاب المختلفة لأحياء مراطة، حيث يتم توجيه تلك السيول عبر الجدران الاستنادية إلى داخل قنوات الفرعات الجانبية، ثم عبر قنوات المسار الرئيسي حتى تصل وادي نجران، وجاري العمل على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها، وأكد حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع أنسنة المدن وتطورها واستكمالها بمختلف الأحياء وفق خطط ودراسات وأولويات لمواكبة التزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية.

طرق حضرية

وأضاف العتيبي: تم تنفيذ سبعة مشاريع لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية بأحياء متفرقة بمدينة نجران منها مشروع نفق طريق الملك سعود بمدينة نجران، حيث إن المشروع يقع على امتداد طريق الملك سعود مع تقاطع شارع الأمير متعب بطول 850 مترا وبلغت تكلفة إنشائه 60 مليون ريال، ويتكون من ثلاثة مسارات، إضافة إلى طريق للخدمة ومواقف للسيارات، والإضاءة والإسفلت ونظام تصريف مياه الأمطار داخل النفق واستخدام واجهات ديكوريه من (جي آر سي) للجدران الساندة للنفق.

وأوضح أمين منطقة نجران، أن المشروعات المنتهية التي تم استلامها ابتدائيا خلال الربع الأول من العام الحالي، تمثلت في مشروع واحد لدرء أخطار السيول بطريق الأمير نايف، وثلاثة مشروعات للتحسين والتجميل بمناطق مختلفة، وخمسة مشاريع للمرافق والمباني البلدية، وسبعة مشاريع للطرق والإنارة.

جولات رقابية

وتنفذ أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المحافظات، العديد من الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية، تم على إثرها إغلاق عدد من المنشآت التجارية وتحرير عدد من المخالفات بحق المنشآت المخالفة، وشدد المهندس العتيبي على مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من تطبيقها الاشتراطات البلدية والصحية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيا الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.

تطوير الوادي

وكان أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وضع حجر الأساس في وقت سابق لمشروع تطوير ضفتي وادي نجران- المرحلة الأولى- بمقر أمانة المنطقة، وشاهد سموه عرضا مرئيا عن المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه التي تصل إلى 6 أشهر، مستمعا لشرح من أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي عن تفاصيل المشروع وما سيضيفه عند الانتهاء من إنجازه.

ويتكون المشروع من مسطحات خضراء وأحواض زراعة وطريق خدمة بطول ثلاثة كيلو مترات ونصف وبعرض 5 أمتار ودورات مياه ومواقف تتسع لـ519 سيارة ومظلات جلوس ومواقع استثمارية «كوفي شوب» و212 عمود إنارة ومقاعد للجلوس وأشجار ظل وأحواض زراعية ومسارات الحركة والمشاة بتشطيب إنتر لوك وأرصفة.

جهود إدارة الحدائق وعمارة البيئة ببرنامج المسح الشامل للأحياء

حي المخيم والأمير مشعل 277

حي الشرفة 125

حي رير والحمر 125

مخطط الضيافة 34

حي الأثايبة 277

حي دحضة 30

حي الفيصلية 77

حي الضباط 75

الإجمالي 841

الأعمال المنجزة خلال أسبوع للمكافحة المنزلية

الدوائر الحكومية 349

حي الفهد 449

الأوسط 284

العريسة 316

البلد 298

الكنس اليدوي:

365792 مترا طوليا

غسيل الحاويات: 9684 حاوية

الالتقاط: 2.98 متر مكعب

الكنس الآلي: 145.920 مترا طوليا

غسيل الأرصفة: 16354 مترا طوليا

(المعدات والآليات)

شيول 4

قلابات 8 أمتار 9

بوب كات 12

ضواغط 4

مكنسة مسحوبة 2

قلابات 16 مترا 8

قلابات 3 أمتار 4

سيارات غسيل حاويات 4

وايت ماء 2

مكنسة آلية 8

الكنس اليدوي 365792 مترا طوليا

غسيل الحاويات 9684 حاوية

الالتقاط 2.98 متر مكعب

الكنس الآلي 145.920 مترا طوليا

غسيل الأرصفة 16354 مترا طوليا

الكوادر البشرية:

2 مديري مشاريع

2 مديري عمليات

2 مساعدين مديري عمليات

4 مديري قطاعات

16 مراقب عمال

8 مشرفين

140 عاملا