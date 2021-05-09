تعليم نجران منجزات عالمية ومبادرات تطوعية

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة الذكرى الرابعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال: إننا نحتفل بالذكرى الرابعة لبيعة سمو ولي العهد، هذه الذكرى العزيزة الغالية على قلوب أبناء دوت الخليج جميعا، سائلا الله أن يعيد هذه الذكرى أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يحفظ ولاة أمرنا.

مكانة المملكة

وأضاف منذ تولي ولي العهد وخلال فترة وجيزة تحققت العديد من الإنجازات العظيمة والمكاسب الكبيرة التي تعتبر بكل المقاييس والمعايير غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها، وعزز من مكانة المملكة اقتصاديا وسياسيا بين الأمم، بفضل الله، ثم بفضل حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه تقدم دوت الخليج ورفاهية المواطن في أرضنا الطاهرة.

رؤية طموحة

وبين أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وولي العهد الأمين في سباق مع الزمن من أجل تحقيق برامجها وأهدافها الرامية إلى وضع المملكة في المكانة المرموقة التي تستحقها بين دول العالم، مما عزز مكانة المملكة عالميا، حيث حققت هذه الرؤية الوطنية المباركة منجزات نوعية تحققت على أرض الواقع، ومبادرات وطنية تعليمية ملموسة، وذلك بفضل من الله، ثم بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وبإرادة وعزم وإصرار وشغف الشعب السعودي العظيم، وأصبحت رؤية 2030 واقعا يتحقق.

دعم القيادة

وأكد عقالا، أن التعليم يعد مرتكزا أساسيا في الرؤية وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الخمسة الماضية لهذه الرؤية الطموحة في مختلف المجالات يدعو للفخر والاعتزاز، هذه الرؤية المباركة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وباركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حظي فيها التعليم بنصيب وافر ودعم لا محدود وجاءت المنجزات تسابق الرؤى والرؤية، حيث انطلقت في عام الجائحة خطوات التعليم حثيثة، متواكبة مع الرؤية، ومن نتائجها التحول الرقمي، فأبدعت وزارة التعليم في التحول الكامل للتعليم عن بعد، بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، من خلال ابتكار الحلول التقنية العاجلة والفاعلة، ومنها إنشاء منصة الحاضر والمستقبل، منصة مدرستي».

مشاريع تعليمية

وأشار إلى أن التعليم في منطقة نجران يشهد نقلة نوعية في تحقيق التطلعات التعليمية والمتطلبات المهنية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرص واهتمام أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ومتابعة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث شهدت المنطقة العديد من المشاريع التعليمية التنموية ووصل التعليم لكل عتبة وباب، وشق الطلاب طريقهم للوصول إلى الريادة والتميز وكانت متابعة ولاة الأمر تعبد كل طريق، وتيسر وتنير الطريق لطلاب العلم وتعجز المشاعر عن وصف ما تقوم به قيادتنا الرشيدة في تحقيق متطلبات التعليم للطلاب والطالبات ومع بدء جائحة كورونا ضربت بلادنا أروع الأمثلة في التعامل مع الأزمات للحفاظ على صحة كل من يسكن أرضنا الطاهرة ومنهم أبناؤنا الطلاب والطالبات، حيث سارعت بتقديم البدائل الإيجابية عبر «منصة مدرستي»، والمنصات التي وفرتها وزارة التعليم لمواصلة رحلة التعليم عن بعد.

مبادرات نوعية

وبين مدير عام التعليم بمنطقة نجران أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية التي أسهمت في تميز الميدان التعليمي سواء حضوريا أو عن بعد كما حرصت الإدارة العامة للتعليم بنجران على تكثيف الجولات الإشرافية التي أثمرت عن تميز نواتج التعلم إضافة إلى المساهمة في تنويع الأساليب الإشرافية لتحقيق النمو العلمي والمهني وتحسين عمليتي التعليم والتعلم مشيدا بالدور المهم الذي قام به المساعدون ومديرو مكاتب التعليم والإدارات والأقسام والمشرفون والمشرفات التربويون وقادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات، وكذلك متابعة شركاء النجاح أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب.

برامج إثرائية

وأكد عقالا أن تعليم نجران يبني العديد من القيم من خلال المسؤولية والمهنية والجودة والشراكة وتحسين بيئة العمل ودعم المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى الجودة في العمل التعليمي من خلال تشخيص واقع الميدان وتجويد المهام في إطار الأنظمة المتبعة لتحسين مخرجات الأداء التعليمي للطلاب والطالبات وتجويد التعلم من خلال التحسين المستمر بالمراحل الانتقالية وتنفيذ عمليات التقويم، وتحليل نتائجه، وتنظيم البرامج العلاجية والإثرائية، وتنفيذ البرامج التدريبية والإشرافية، وعمل برامج علاجية وقياس أثرها وتحديد نقاط الضعف والعمل على الرفع من المستوى التحصيلي للطلاب، كما تم إطلاق برامج التطوير المهني التعليمي التي استهدفت كافة شاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة.

مراكز عالمية

وأضاف أن طموح طلاب وطالبات نجران لا يقف عند حد معين بل يتجاوز المشاركات المحلية والسعي إلى تمثيل دوت الخليج خارجيا، وبفضل الله، تعالى، حقق العديد من طلاب نجران مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي، كما حقق العديد من منسوبي تعليم نجران مراكز متقدمة، مؤكدا أن طموح كافة منسوبي وطلاب وطالبات مدارس نجران يتجاوز عنان السماء.

الطفولة المبكرة

وقال عقالا: لقد من الله على هذا دوت الخليج المعطاء بقيادة تعمل ليل نهار لتسخير الإمكانات كافة والجهود لراحة أبناء وبنات المملكة، وتلبية احتياجاتهم، وانطلاقا من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة التي تولي جل اهتمامها للسنوات الأولى من مراحل حياة أي إنسان، ويمتد أثرها طيلة حياته، والتي تشكل أهم المراحل الحيوية لنماء الطفل وتطور قدرته على التعلم في فترة قصيرة وبشكل مكثف، تم تدشين العديد من مشاريع الطفولة المبكرة في تعليم نجران، مؤكدا أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة يأتي في إطار اهتمام القيادة في دعمها التعليم، كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتحقيقا لرؤية المملكة في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان، وفق خيارات متنوعة.

أبرز إنجازات تعليم نجران

المركز الأول في مجال الذكاء الصناعي في البرنامج الإثرائي الدولي بدولة تايوان.

المركز الأول على مستوى المملكة في عدد الأعمال المقدمة في معارض إبداع 2020م

المركز الأول في جائزة الأمير مشعل لحفظ القرآن الكريم للتربية الخاصة.

المركز الأول في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة على مستوى المملكة.

تحقيق ‏جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان في التفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، مجال الإبداع العلمي والقرآن الكريم والإبداع الأدبي والفني وبرنامج التوحد.

تحقيق جائزة دولية مقدمة من جمعية علم الأحياء في المختبر على مستوى المملكة.

المركز الذهبي في مشروع المهارات الأدبية «القصة القصيرة».

تحقيق مركزين ذهبيين في مسابقة الكانجارو للرياضيات على المستوى الوطني.

ميدالية ذهبية في مشروع الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة.

4 ميداليات ذهبية في مسابقة الكانجارو للرياضيات على مستوى المملكة.

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

المركز الثاني عالميا في التعاون التعليمي المميز في سياتل بأمريكا.

المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط «فنلندا - الجائزة الأوربية» للتصميم الإبداعي التعليمي.

جائزة التميز التعليمي المميز مجلس العالم الإسلامي.

وسام صانعات التغيير على مستوى دوت الخليج العربي.

الميدالية الذهبية في اليابان معرض Tokyo

الميدالية الذهبية في معرض روسيا ارخميدس (Moscow)

جائزة خليفة بن زايد فئة المعلم المبدع على مستوى دوت الخليج العربي.