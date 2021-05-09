طلاب شرورة يحصدون الجوائز التعليمية

جدد مدير تعليم محافظة شرورة سعيد بن عمر باوزير، أصالة عن نفسه وعن منسوبي ومنسوبات تعليم المحافظة، عهد البيعة والولاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد.

أمن واستقرار

وقال باوزير: نحن ماضون وسائرون على دروب الخير والعطاء في ظل هذه القيادة الحكيمة، سائلين الله في هذه الأيام المباركة أن يحفظ قائد الأمة سلمان الحزم وولي عهده الأمين محمد العزم، وأن يسدد على دروب الخير خطاهما لما فيه مصلحة الدين والوطن والمواطن، وأن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يزيل عن بلادنا والعالم أجمع جائحة كورونا، كما أتقدم بخالص الشكر إلى أمير نجران ونائبه ووزير التعليم على النجاح الباهر لوزارة التعليم، في إنهاء العام الدراسي الاستثنائي عبرمختلف المنصات التعليمية.

مبادرات وإنجازات

وأوضح باوزير أن تعليم شرورة قدم العديد من المبادرات، وفي مقدمتها المشاركة في البرامج التطوعية مع الجهات الحكومية، لتخفيف أضرار جائحة كورونا، وإقامة مراكز دعم لتقديم كافة الخدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم عن بُعد دون الحاجة الى المراجعة الحضورية حرصا على صحة الجميع، وإقامة ملتقى «لوطننا تطوعنا» والمتضمن عددا من البرامج التدريبية والتطوعية والتوعوية والاستشارية للتخفيف من أضرار جائحة كورونا، فضلا عن إقامة مسابقة «مواهب في التعليم عن بُعد» لإنتاج محتوى يحكي قصص النجاح في التعليم عن بعد وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للرقي بالتعليم. كذلك تم تعقيم وتطهير مقرات العمل الإدارية وجميع مدارس محافظة شرورة مع تأمين أدوات النظافة والمعقمات مع الفرق المختصة بالمحافظة، توفير حقائب بلاستيكية طبع عليها عدد من التوجيهات، وروابط إلكترونية لما توفره وزارة التعليم من منصات وخدمات إلكترونية لدعم عمليات التعليم عن بعد، ومبادرة إيصال كتب طلاب التربية الخاصة إلى منازلهم، مع توفير كافة الاحتياجات التعليمية لهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في المحافظة، فضلا عن إقامة مجلس أولياء أمور طلاب وطالبات مدارس شرورة لنشر ثقافة التعليم عن بُعد وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للرقي بالتعليم، وإقامة مركز للدعم الفني في متنزه الملك عبدالعزيز بالتعاون مع بلدية محافظة شرورة، كما قام قسم تقنية المعلومات بضبط أجهز الاستقبال لجميع طلاب مدارس مركزي تماني والمنخلي للاستفادة من قنوات عين الفضائية.

مشاريع مدرسية

وأكد باوزير، أن المحافظة حظيت بدعم القيادة الرشيدة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية الحديثة، منها الابتدائية الرابعة بشرورة، متوسطة وثانوية عبدالرحمن بن أبي بكر، إبتدائية ومتوسطة الأخاشيم، وروضات ملحقة بالابتدائية الرابعة، وروضة ملحقة بالابتدائية العاشرة، وروضة ملحقة بالابتدائية الثانية، ومشروع روضة ملحقة بابتدائية الوديعة الأولى، وروضة ملحقة بمبني الروضة الثالثة، إضافة إلى ترميم مبنى مدرسة ابتدائية حمزة.

أبرز الجوائز

وحقق تعليم شرورة الكثير من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي، تمثلت في المركز الأول لمسابقة «موهوب» في الكيمياء، وجائزتين للمستوى الذهبي في مسابقة الحوارات الطلابية «حوار نيوم»، والمركز الثاني في المهرجان الثقافي للصغار، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في مسابقة كرة اليد على مستوى المنطقة الجنوبية، فضلا عن تمثيل المملكة خارجيا، في مسابقة تحدي القراءة العربي، والمستوى البرونزي في أولمبياد الخط العربي، والمستوى البرونزي في برنامج المهارات الأدبية، كما حققت الطالبة صبا احتشام المركز الأول لمسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم.

إحصاءات عن تعليم شرورة

96 مشرفا ومشرفة تربوية

180 إداريا وإدارية

1787 معلما ومعلمة للمدارس الحكومية

123 معلما ومعلمة للمدارس الأهلية والعالمية

32109 طلاب وطالبات

154 مدرسة للبنين والبنات