وكلاء الجامعة: أمجاد محققة وطموحات متجددة

أكد قياديون بجامعة نجران، أن حلول الذكرى الرابعة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، تعد مناسبة غالية لدى كافة أبناء دوت الخليج، نتفاخر من خلالها بالأمجاد المحققة والتي تقودها رؤية المملكة 2030، وكذلك الطموحات العالية لدى أبناء دوت الخليج، نتيجة التخطيط المستقبلي الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، لتحقيق أعلى مستويات التنمية في شتى المجالات.

مستقبل واعد

أوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن ما تحقق خلال الأعوام الماضية من إنجازات يبشر بمستقبل واعد ومشرق للمملكة، وأتى نتيجة الإصرار والعزيمة من قبل ولي العهد لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مبينا أن لغة الأرقام والإنجازات المشرفة غير المسبوقة هي مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي إلى أن بوادر الرؤية الطموحة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي يستذكر معها الشعب السعودي ما تحقق من إنجازات متنوعة منذ توليه العهد وإطلاقه لعدد من المشاريع والمبادرات الداخلية التي حققت قفزات اقتصادية ضخمة.

مدن اقتصادية

وتطرق وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور العتيبي إلى المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة التي تضمنت مبادرات ولي العهد لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودورها في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة إلى سلسلة المبادرات التي تُعزز الصناعات السعودية والرغبة الجامحة في تحقيق الازدهار وتنوع الصادرات وجذب الاستثمار.

وأشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشهري إلى الاهتمام الذي حظي به التعليم في عهد سلمان الحزم من قبل محمد العزم كونه، يعد المحرك الرئيس للرؤية من خلال صناعة الإنسان والاعتماد على شباب وشابات دوت الخليج في المساهمة في تحقيق التنمية التي تشهدها بلادنا الغالية، منوهاً بالطموح إلى وصول الجامعات السعودية لتكون ضمن أعرق جامعات العالم.

أمير مجدد

من جهتها وصفت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى علي سيف ما يتحقق من إنجازات يقودها الأمير المجدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالثورة التطويرية غير المسبوقة كون المخرجات التي نشهدها حتى الآن في شتى المجالات غيرت الخارطة الاقتصادية، وجعلت من المملكة محركا وقوة اقتصادية مؤثرة على مستوى العالم.