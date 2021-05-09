انخفاض البطالة في نجران قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبد الله الدوسري: إن الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد مناسبة... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 27 رمضان 1442 هـ 27 رمضان 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر نجران صمام الحد ووفاء للعهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.