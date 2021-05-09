محمد الفلاح - أمر ملكي سعودي.. النائب العام يشيد بقرار خادم الحرمين

الأحد 9 مايو 2021

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، أمرا ملكيا بشأن عدد من أعضاء النيابة العامة.



وأمر خادم الحرمين بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه "يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للنيابة العامة".

ولفت إلى أن القرار "يؤكد عنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز المنظومة الإدارية بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل".

وشدد النائب العام السعودي على منسوبي النيابة العامة "على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".