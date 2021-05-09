ضبط 5 مواطنين تورطوا بحادث تصادم جماعي في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 مواطنين تورطوا في حادث تصادم متعمد في الرياض، بعد تداول مقطع يوثق الحادث عبر مواقع التواصل.

تصادم متعمد وموثق:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطاردة وصدم عمد بين مركبتين في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، فقد باشرت الأجهزة الأمنية بمرور الرياض الحادثة صباح يوم الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442هـ، وقُبض على جميع الأطراف، وهم (5) مواطنين، واتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة أن الحادث وقع بسبب خلاف بينهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

توضيح من المرور السعودي:

وكان المرور السعودي كشف في وقت سابق حقيقة مقطع التصادم المتعمد الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل يوم أمس الأول.

وقال المرور عبر تويتر: المقطع المتداول والذي يظهر تصادم مركبتين بشكل متعمد قد باشرته دوريات المرور بالرياض، صباح الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442هـ، وسلم بعد المعاينة وضبط التلفيات بموجب تقرير شامل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.



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