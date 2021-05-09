الموارد البشرية تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شوال.

ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري ولموافقة الأول من شهر شوال عطلة رسمية تم تقديم الإيداع اليوم الأحد 27/ 9/ 1442هـ.

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