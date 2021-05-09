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الموارد البشرية تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

الموارد البشرية تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شوال.

ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري ولموافقة الأول من شهر شوال عطلة رسمية تم تقديم الإيداع اليوم الأحد 27/ 9/ 1442هـ.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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