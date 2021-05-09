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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09
ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري ولموافقة الأول من شهر شوال عطلة رسمية تم تقديم الإيداع اليوم الأحد 27/ 9/ 1442هـ.
الموارد البشرية تبدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- قبل قليل- بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شوال.
ويتم إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي في الأول من كل شهر هجري ولموافقة الأول من شهر شوال عطلة رسمية تم تقديم الإيداع اليوم الأحد 27/ 9/ 1442هـ.
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