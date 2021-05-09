لحظة الإطاحة بعدد من المجرمين ارتكبوا جرائم سرقة واحتيال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق الأمن العام بالفيديو لحظة القبض على عدد من مرتكبي الجرائم، في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة والإجراءات النظامية المتخذة بحقهم.

ففي جدة تم القبض على مقيمَين من الجنسية اليمنية ترصدا لعملاء البنوك من كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي والاحتيال عليهم وسرقتهم، حيث بلغت قيمة المسروقات 94 ألف ريال.

وفي مكة المكرمة تم القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60000) ريال.

أما في الدمام فقد تمت الإطاحة بمواطن ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفة، وسرقة ما تحتويه من مقتنيات، حيث قدرت المسروقات بـ25 ألف ريال.

وفي الرياض تم القبض على 3 مواطنين بالرياض قاموا بصدم مركبة عمدًا جراء خلاف سابق بينهم؛ ما نتح عنه وفاة مواطن وإصابة آخر.

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