برامج ثقافية وعلمية لقاصدي بيت الله الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا)، تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الخدمات الاجتماعية والإنسانية كافة لضيوف الرحمن، وتكثف البرامج والأنشطة لضمان سلامة وخدمة ضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون مجمع الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف رئيس لجنة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا المهندس ماهر الزهراني أن هدف الحملة خدمة المعتمرين، وتقديم البرامج الثقافية والعلمية والتوعوية لهم، ومحتوى علمي يشمل الإرشادات والتوجيهات مترجم بعدة لغات على موقع الرئاسة.

وبين أن الحملة تشمل تقديم الهدايا للمعتمرين، وهي عبارة عن كتب علمية تختص بصفة العمرة، سننها وواجباها ومحظوراتها مترجمة لعدة لغات، كما تشمل هذه الهدايا توزيع سجادة صلاة لكل معتمر، ومظلات، وتقديم أدوات التعقيم وهي: (كمامة- ومعقم لليدين- ومناديل)، لكي يؤدي ضيوف بيت الله الحرام عبادتهم بكل اطمئنان وروحانية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأشار الزهراني إلى أن الحملة يقوم عليها فريق متخصص من عدة إدارات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي: وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- ووكالة الشؤون العلمية والفكرية- ووكالة الترجمة والشؤون التقنية- والإدارة العامة للعلاقات العامة.

من جهة ثانية كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين لليلة 29 بالحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر أنها كثفت عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية

وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمعتمرين والمصلين.

وأشار إلى أن الرئاسة أكدت تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد

الحرام والمسجد النبوي وساحاته لضمان سلامتهم وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، لافتا إلى أن الرئاسة تحرص على تكثيف جهودها تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر وتبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.

من حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا):

• تقديم كتب علمية تختص بصفة العمرة

• توزيع سجادة صلاة لكل معتمر

• توزيع مظلات

• تقديم أدوات التعقيم وهي: (كمامة- ومعقم لليدين- ومناديل)

• تقديم البرامج الثقافية والعلمية والتوعوية لهم

• محتوى علمي يشمل الإرشادات والتوجيهات مترجم بلغات عدة على موقع الرئاسة