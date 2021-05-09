شكرا لقرائتكم خبر ندوة عن جهود المملكة في نشر معالم الوسطية والاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية ممثلة في إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ندوة علمية بعنوان (جهود المملكة العربية السعودية في نشر معالم الوسطية والاعتدال) لمنسوبات الوكالة النسائية.

وتهدف إلى تأكيد دور قادة بلاد الحرمين الشريفين في القضاء على الفكر المنحرف ومواجهة الإرهاب ونشر المنهج الوسطي المعتدل، كما تضمنت الندوة الحديث حول ثلاث محاور رئيسة.

وتأتي الندوة ضمن توجيهات ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري في ترسيخ الدور التعليمي داخل الوكالة.

محاور الندوة:

