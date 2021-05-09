شكرا لقرائتكم خبر ندوة عن جهود المملكة في نشر معالم الوسطية والاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف إلى تأكيد دور قادة بلاد الحرمين الشريفين في القضاء على الفكر المنحرف ومواجهة الإرهاب ونشر المنهج الوسطي المعتدل، كما تضمنت الندوة الحديث حول ثلاث محاور رئيسة.
وتأتي الندوة ضمن توجيهات ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري في ترسيخ الدور التعليمي داخل الوكالة.
محاور الندوة:
- قيم الوسطية والاعتدال من نصوص الكتاب والسنة
- جهود المملكة في نشر معالم الوسطية والاعتدال
- دور المرأة السعودية في مجال الدعوة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
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