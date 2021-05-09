شكرا لقرائتكم خبر 20 طنا المتوسط اليومي للمخلفات المرفوعة من المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط الرفع اليومي للمخلفات خلال رمضان 20 طنا، إذ أوضح رئيس قسم الخدمات المساندة التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ماجد العمودي أنهم يبذلون جهدا خلال موسم رمضان المبارك للقيام بترحيل المخلفات عن المسجد الحرام وساحاته ونقلها إلى النقطة النهائية.

وأضاف «إن مهام عملهم تكمن من خلال متابعة أعمال وصيانة المعدات والأدوات التابعة لإدارة التطهير، وتقديم الخدمات للإدارات بلا استثناء وتزويدهم بالعمالة والسيارات الكهربائية، ويعمل في قسم الخدمات المساندة 15موظفا، مقسمون على أربع ورديات».

لم تدخر جهدا

ووصف مشاعره قائلا «مشاعري وأنا أقدم الخدمة للحرم المكي مثل أي مشاعر مسلم في أقصى البلاد، يتلهف لخدمة بيت الله العتيق، نحمد الله عز وجل الذي اصطفانا لذلك، وهيأ لنا قيادة رشيدة لم تدخر جهدا أو مالا في سبيل راحة قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين».

وتحدث الموظف عبدالله الهذلي أحد العاملين على آليات الغسيل في المسجد الحرام عن دوره اليومي «العمل في المسجد الحرام لا يتوقف، جميعا فخورون، وحامدون لربنا الذي سخرنا للقيام بتطهير بيته والعمل على نظافته، كلمات الشكر والعرفان نرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».

وأوضح الموظف زايد العتيبي أن مهام العمل الموكلة لنا في المسجد الحرام تتضاعف لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، وشهدت عمليات تعقيم الحرم المكي ارتفاعا في عدد مراته، من أجل السلامة الصحية للقاصدين والعاملين، في إطار الجهود القائمة لمنع وصول فايروس كورونا إليه.

مشاعري لا توصف

وبين مشاري السلمي أن عمله في غسيل منطقة الطواف حول الكعبة المشرفة من أكبر الأعمال التي يفخر بها،، داعيا للقيادة بدوام الصحة والعافية، نظير دعمها غير المحدود لشباب وشابات الوطن.

بدوره قال عبدالرحمن برناوي «مشاعري لا توصف وأنا أعمل في الحرم، وأخدم بيت الله وضيوف الرحمن، أحمد الله كل يوم الذي اصطفاني من بين الأمة لخدمة بيته العتيق، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومن جميع العاملين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم».

من جهته أشار موسى شعيري أنه خلال الجائحة زادت دورات الغسيل للمسجد الحرام وجنباته، من أجل سلامة المعتمرين والقاصدين، وبلغت ذروتها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، كما أنني أدعو الله -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا قادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للحرمين الشريفين وقاصديهما.

مهام قسم الخدمات المساندة التابع لإدارة تطهير سجاد المسجد الحرام:

