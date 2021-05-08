شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية.. ضبط شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الحدود الشمالية، القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها، تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال: "مواطن في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".