شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري.. شاهد كلماته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الإعلامي الرياضي عادل التويجري، منذ قليل.

وكان آخر ظهور لـ"التويجري" أمس الجمعة، في برنامج "الدوري مع وليد"، للتعليق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري، مهنئًا الجميع في تغريدة قائلًا: "كل عام والجميع بخير".

مارس التويجري العمل الرياضي بعدة أشكال، كان ناقدًا رياضيًّا في «برنامج أكشن يا دوري»، ورئيسًا للمركز الإعلامي لـ«رالي حائل»، وعضوًا في مجلس إدارة نادي الهلال.

وتقلد التويجري عديدًا من المناصب الإدارية في النادي، كما كتب في عديد من الصحف منها: صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية السعودية.

وقدمت القنوات الرياضية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.