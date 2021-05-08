شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى البيعة الرابعة.. مواطنون من مختلف المدن لـ«اليوم»: «نفخر بأميرنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «4 سنوات من التقدم والإزدهار في كافة المجالات»، هكذا عبر مواطنون لـ«اليوم» عن سعادتهم بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتجولت ”الخليج 365”، داخل عدد من مدن المملكة، لرصد مشاعر الفرح بين المواطنين، وقال علي بن خالد، «الرياض»: «أسأل الله أن يجعلها أعوام مديدة لسمو ولي العهد».

ومن الدمام قالت أحلام الغامدي: «4 سنوات من النمو والإزدهار، فأثبت سمو ولي العهد للعالم أجمع أننا أمة تقدم، وتفوق في شتى المجالات»، أما ريان العويمر، «جدة»، أضاف: «أهنئ الشعب بإنجازات الأمير».

وتابعت منيرة القحطاني، «أبها»: «نجدد البيعة لقائد الرؤية»، وقال طيخان العتيبي، «الأحساء»: «الله يوفق ولي العهد ويخليه للشعب».

ومن الأحساء أيضا صيتة بوشقراء، إذ قالت: «سمو ولي العهد، صاحب الرؤية العظيمة، وصاحب الإنجازات، تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله».

أما محمد الخنيزي، «القطيف»، قال: «نبارك لجميع الشعب السعودي بذكري البيعة الرابعة لسمو ولي العهد».

وأضاف أحمد الثبيتي، «الدمام»: «أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد، على كل ما شاهدناه من تقدم وتطور في كافة المجالات». وأضاف مسفر بن طالع، «أبها»: «حفظ الله قائد الرؤية». وقالت رغدة الظاهري، «جدة»: «أهنئ سمو الأمير بذكري البيعة، نحن الشعب نفخر بأميرنا».