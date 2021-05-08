فول القلابة أشهر طبق على فطور العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتبر فول القلابة من أشهر الأطباق التي تحرص الأسر على إعداده أول أيام العيد؛ إذ يتميز هذا الطبق بقيمة غذائية عالية جدًّا؛ لاحتوائه على فيتامينات ومعادن وألياف، وبجانب ذلك يمكن إضافة الطحينة وزيت الزيتون؛ لإعطائه نكهة خاصة ومميزة.

فول القلابة غنى بالبروتينات والفيتامينات:

وأوضحت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد لـ”متابعات الخليج 365“، أن الأسر تحرص على وضع طبق فول القلابة على مائدة إفطار العيد بجانب رغيف الشريك أو العيش الشامي أو التميس، فطبق القلابة غنى بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية وحمض الفوليك والفوسفور، لذلك يمد الجسم بكل العناصر الغذائية المطلوبة، كما يساعد على منح الجسم الطاقة والحيوية طوال اليوم، إذا تم تناوله في وجبة الإفطار، كما يفيد الفول صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما يعالج الإمساك لأنه غني بالألياف الطبيعية.

خفض نسبة الكوليسترول:

وتابعت قائلة: إن بعض الدراسات أوضحت أن تناول الفول يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بالدم مما يزيد من شعبيته، ويرجع الخبراء السر في ذلك إلى أن الفول غني بالألياف وتنخفض به نسبة الدهون ويحتوي علي مادة الليسيتين مما يجعله خافضًا للكوليسترول بالدم، حيث إن تناول طبق صغير من الفول يوميًّا يساعد علي خفض الكوليسترول بنسبة 20%، كذلك يعمل على خفض ضغط الدّم لدى النساء في مرحلة سّن اليأس، يحافظ على مستوى السكّر في الدم، كذلك يعد الفول من أفضل الأطعمة المقاومة للتوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم.

قلابة صلصة الطماطم:

وخلصت إلى القول: ليس هناك فرق كبير بين فول الجرة والقلابة؛ فكلاهما يعدان من الفول، ولكن في القلابة يتم إضافة صلصة الطماطم، وغالبًا يتم إعداده ووضعه في القدر، بينما الفول العادي فيطهى في الجرة بدون أي إضافات، ويمكن إضافة الطحينة وزيت الزيتون والكمون والملح لكليهما لإضفاء الطعم الخاص، مع التنويه بأن طبق الفول غالبًا يلازمه طبق الحمص والطعمية كتنوع غذائي في وجبة الفطور.

شارك الخبر