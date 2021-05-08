الصحة : 3 إجراءات عند ظهور أعراض كورونا بعد التحصين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن الإجراءات التي يجب القيام بها عند ظهور أحد أو بعض أعراض كورونا لمن حصل على جرعتي اللقاح.

وقالت الوزارة عبر إنفوجراف لها اليوم: إنه في هذه الحالة يجب اتباع ما يلي:

أخذ مسحة فحص كورونا.

البقاء في المنزل بعيدًا عن الآخرين.

اتباع إرشادات الوقاية في مكان العمل.

وكانت وزارة الصحة حثّت أفراد المجتمع كافة على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد- بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا.

حالات كورونا الجديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (997) حالة مؤكدة، وتعافي (1026) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9707) حالات منها (1319) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (425442) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (408676) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجّلت (14) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7059) حالة، فيما أجري (69482) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



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