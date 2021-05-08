الجبير يطالب المروجين لوقوف السعودية خلف اختراق هاتف جيف بيزوس بالاعتذار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، المؤسسات والأقلام الصحفية المأجورة التي زعمت ضلوع السعودية في اختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون إلى الاعتذار للمملكة، وذلك بعد تكشف الحقيقة ومعرفة الشخص الذي قام بتسريب بيانات بيزوس.

وقال الجبير: الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه. هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟

حملة تضليل إعلامية:

اخترق هاتف بيزوس في مايو من العام 2018، وتم توجيه اتهامات كيدية إلى السعودية لا تستند إلى أدله بالضلوع في هذا الأمر، وهو ما نفته الجهات الرسمية في المملكة جملة وتفصيلًا.

وبعد حوالي 3 سنوات تبين زيف هذه الادعاءات وصدق السعودية فيما قالته، حيث كشفت صحيفة الديلي ميل عن مسرب صور لورين سانشيز، مع جيف بيزوس أغنى رجل في العالم.

وقالت الصحيفة: إن زوج لورين سانشيز السابق هو المصدر السري الذي سرب صور علاقتها مع أغنى رجل بالعالم “جيف بيزوس”.

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