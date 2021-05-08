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الإطاحة بمواطن في طريف ابتز فتاة وشهّر بها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

الإطاحة بمواطن في طريف ابتز فتاة وشهّر بها

عبر مواقع التواصل الاجتماعي

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الحدود الشمالية القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس ، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها ، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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