الإطاحة بمواطن في طريف ابتز فتاة وشهّر بها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الحدود الشمالية القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس ، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها ، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر