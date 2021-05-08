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شكرا لقرائتكم الإطاحة بمواطن في طريف ابتز فتاة وشهّر بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس ، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها ، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
الإطاحة بمواطن في طريف ابتز فتاة وشهّر بها
عبر مواقع التواصل الاجتماعي
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة الحدود الشمالية القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس ، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها ، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر ، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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