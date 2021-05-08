الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

طريقة حذف محتوى أو صورة من جوجل

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المهتم بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح كيفية حذف صورة أو محتوى، بعد نشرها في الإنترنت.

طريقة حذف المحتوى من جوجل:

وأوضح صالح، عبر حسابه على تويتر، أنه يمكن الحذف من خلال إزالة المحتوى من جوجل بطريقة سهلة وهي كالآتي:

ادخل على هذا الرابط هنا

اضغط على طلب جديد.

وضع رابط المحتوى المطلوب حذفه.

قم بتحديد نوع المحتوى صورة أم صفحة.

ثم اضغط على تقديم الطلب.

وقال فيصل سوف يحذف المحتوى من جوجل بعد مراجعتها والتأكد منها، حيث تحذف جوجل المعلومات الشخصية التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة وبعض أشكال الضرر الأخرى.

فئات البيانات المحذوفة:

ولفت إلى أن جوجل تقوم بتصنيف البيانات المطلوب حذفها إلى 3 مستويات وهي:

سجل الويب والتطبيق: يتضمن ذلك بيانات الصوت من مساعد جوجل الذكي والتطبيقات الأخرى، والبيانات التي تُجمع من التطبيقات المتزامنة مع حساب جوجل الخاص بك، مثل: سجلّ تصفحك في جوجل كروم.

سجل البحث والمشاهدة في موقع يوتيوب.

سجل تطبيق خرائط جوجل وبيانات موقع GPS.

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