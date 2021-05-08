ضبط معمل عشوائي لتفصيل الكنب بشرائع مكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية، اليوم السبت، معملًا لتفصيل الكنب بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة للاشتراطات داخل حي سكني.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه تم إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

تكثيف الرقابة:

وأكدَّت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد (940).

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