شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 23 مسجداً في عدد من المناطق لتسجيل إصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، عن إغلاق 23 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت إلى أن مجموع المساجد التي أُغلقت خلال الـ91 يوماً الماضية وصل إلى 1091 مسجداً، تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قررت التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد، منعاً للتزاحم، ومن أجل ضمان حماية المصلين.