شكرا لمتابعة خبر عن "نجم": الخلل التقني في التطبيق خارج إرادتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "نجم" أن الخلل التقني الذي أصابه كان خارج إرادة التطبيق، مضيفا:"عملائنا الأعزاء، نلفت انتباهكم أن الخلل التقني خارج إرادة نجم، تحت المتابعة والتدقيق خلال الأيام السابقة إلى أن تم عودة الخدمة على أكمل وجه.

وأشار:"يسعدنا دائما العمل على خدمتكم والسعي لتحقيق رضاكم ونؤكد لكم بأن شكاوي واستفسارات عملائنا محل اهتمامنا الدائم، وحيث أنه قد ورد إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات بشأن عدم تسجيل الحوادث المحالة إلى المرور مما أدى إلى تعذر العملاء في استكمال إجراءات التسوية المطالبات وتعويض الضرر عن الحادث".

وتابع:"نود التوضيح بوجود خلل تقني خارج عن إرادة نجم وكون نجم تقوم بدورها المعتاد برفع تقاريرها بشكل لحظي وإلكتروني وكون هذا الخلل تحت المتابعة والتدقيق خلال الأيام السابقة إلى أن تم عودة الخدمة على أكمل وجه ونؤكد لكم استمرار نجم في التنسيق والمتابعة لمعالجة أي خلل في تقديم خدماتها في أسرع وقت ممكن حرصا على استكمال وإنهاء إجراءات العملاء".