شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. غوث يروي قصة زواج والده في حضور الملك عبد العزيز والأميرة نورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روي خالد غوث مدير عام الإذاعة السعودية سابقا، تفاصيل زواج أبيه، وكيف تم اختيار العروس في حضور الملك عبد العزيز وشقيقته الأميرة نورة، يرحمهما الله.

وقال خالد غوث خلال حواره ببرنامج "اللقاء من الصفر":"جاء والدي مرسول من الملك عبدالعزيز أثناء عودته للمنزل".

وأوضح:" قالت الأميرة نورة رحمها الله لوالدي إن كنت تبحث عن عروس عند شعيب بنت جميلة، وتزوجها والدي بالفعل وكنت أول ثمرة لهذا الزواج".