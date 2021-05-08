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بالفيديو.. الشقيري يقدم لك طريقة تختبر بها أصدقاء المصلحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن الطريقة التي يمكن اختبار أصدقاء المصلحة بها.

وقال "الشقيري" ببرنامج "سين" المٌذاع على قناة "أم بي سي": "خفف من التوقعات تقل الصدمات نفرق العلاقات ما بين الصداقة الحقيقية وصداقة المصلحة".

وتابع: "في بعض الثقافات صداقة متعة وصداقة مصلحة صداقة المبادئ،عندك علاقات متعة وأنت حاسبها علاقات عميقة وتفتكر أنه يكون معاك في وقت الضيق ولا تتوقع أن يكون صادق معاك".

وتابع حديثه: "أحلى العلاقات لما تتوفر الـ 3 مع بعض وهذا يحدث نادرًا، وليس شرطًا أن يتوفر لديك عدد كبير من الأصدقاء".

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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