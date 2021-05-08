شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشقيري يقدم لك طريقة تختبر بها أصدقاء المصلحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن الطريقة التي يمكن اختبار أصدقاء المصلحة بها.

وقال "الشقيري" ببرنامج "سين" المٌذاع على قناة "أم بي سي": "خفف من التوقعات تقل الصدمات نفرق العلاقات ما بين الصداقة الحقيقية وصداقة المصلحة".

وتابع: "في بعض الثقافات صداقة متعة وصداقة مصلحة صداقة المبادئ،عندك علاقات متعة وأنت حاسبها علاقات عميقة وتفتكر أنه يكون معاك في وقت الضيق ولا تتوقع أن يكون صادق معاك".

وتابع حديثه: "أحلى العلاقات لما تتوفر الـ 3 مع بعض وهذا يحدث نادرًا، وليس شرطًا أن يتوفر لديك عدد كبير من الأصدقاء".