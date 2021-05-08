شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم تغير الحالة إلى "محصن جرعة أولى" رغم مضي 14 يومًا على تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق "توكلنا" على استفسارات عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بخصوص سبب عدم تغير الحالة إلى "محصن جرعة أولى" رغم مضي أكثر من 14 يومًا على تلقي اللقاح.

وأوضح أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، داعيا من لم تتغير حالته بالتواصل مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.

يذكر أن تطبيق "توكلنا" أشار في وقت سابق إلى أن الحالة الصحية "محصّن جرعة أولى" (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.