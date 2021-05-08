وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري

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نعى عدد من الإعلاميين والمشاهير على موقع “تويتر”، اليوم (السبت)، الكاتب والناقد الرياضي عادل التويجري. وكان آخر ظهور للتويجري أمس الجمعة مع الإعلامي وليد الفراج، عقب فوز الهلال على نظيره الشباب وتصدره للدوري. يُذكر أن التويجري كاتب رياضي معروف بانتمائه لنادي الهلال، وله العديد من المقالات الرياضية، كما أنه كان يعمل ناقداً رياضياً في برنامج “أكشن يا دوري”. Source akhbaar24





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