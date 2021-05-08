كلمات مؤثرة من “الفراج” في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري

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نعى الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، في وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

وقال “الفراج”: “عظم الله اجري فيك.. البقاء لله.. رحل اليوم اخي وصديقي ورفيقي عادل التويجري ليلة 27 رمضان وقبل التوجه الى العمرة”.

وتابع “الفراج”: “كل التعازي لأسرته وأصدقاءه ومحبيه.. الفراق صعب يا صديقي.. الله يشملك برحمته.. وأتمنى من الجميع الدعاء له فقد كان رجلا كريما طيبا صافي السريرة”.

وكان آخر ظهور للتويجري أمس الجمعة مع الإعلامي وليد الفراج، عقب فوز الهلال على نظيره الشباب وتصدره للدوري.

Source akhbaar24

