«الدفاع المدني» توضح أهمية كاشف الدخان ومواقع تركيبه في المنازل

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية وجود كاشف الدخان في المنزل ومواقع تركيبه.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، ذكرت المديرية أن الغرض من «كاشف الدخان» هو «تنبيه الأفراد أو السكان بوجود حريق في مراحله المبكرة»، كما أنه «يمنح الأفراد فرصة الخروج إلى مكان آمن والاتصال بالرقم 998 لجميع مناطق المملكة».

ولفتت المديرية إلى أن مواقع تركيب كاشف الدخان في المنازل، هي الممرات وغرف النوم.

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