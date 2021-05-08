«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - مصحوبة برياح نشطة..
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد الأحد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد: إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
أما عن حالة الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: