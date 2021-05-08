«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد الأحد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد: إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: