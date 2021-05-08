«مدني جازان»: إبطال لغم أرضي عثر عليه في أحد الأودية

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، السبت، العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تلقى اليوم السبت بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وتابع: على الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.