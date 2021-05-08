«المرور» يباشر التحقيق في مقطع التصادم المتعمد بالرياض

أكد «المرور السعودي»، اليوم السبت، مباشرة التحقيق حول المقطع المتداول بشأن تصادم مركبتين بشكل متعمد، وجاري استكمال الإجراءات النظامية.

وفي بيان، عبر حسابه على «تويتر»، قال المرور السعودي، إن «دوريات مرور الرياض باشرت صباح أمس الجمعة، المقطع المتداول، والذي يظهر تصادم مركبتين بشكل متعمد، وتم ضبط التلفيات، وسُلم تقرير شامل إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية».

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