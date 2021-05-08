أسعار البنزين لشهر مايو.. «أرامكو» تعلنها الاثنين وترقب من المستهلكين

تسود حالة من الترقب بين المواطنين والمقيمين، انتظارًا لما سوف تقرره شركة «أرامكو السعودية» بشأن أسعار الوقود الجديدة لشهر مايو، والتي سيتم العمل بها صباح اليوم الـ11 من الشهر الجاري.

وتعكف «أرامكو» على مراجعة الأسعار المعمول بها حاليًا، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات «متحور كورونا الهندي» على الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر، أن تعلن «أرامكو» في العاشرة مساء بعد غد ـ الاثنين ـ أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بدايةً من صباح الثلاثاء 11مايو 2021.

وقد انشغل الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بما سوف تأتي به «أرامكو» من قرارات بشأن الأسعار المنتظرة؛ حيث تمنى البعض استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية على الأقل، فيما آمل البعض أن تتراجع الأسعار في ضوء ما تشهده أسواق النفط العالمية من تراجع في الأسعار جراء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، عقب تفشي «متحور كورونا» في الهند وغيرها بمعدلات كبيرة.

وكانت أرامكو رفعت أسعار الوقود المعمول بها حاليًا على النحو التالي:

سعر بنزين 91: 1.99 ريال للتر

سعر بنزين 95: 2.13 ريال للتر

واستقرت أسعار الديزل عند مستوى 0.52 ريال للتر، والكيروسين عند 0.70 ريال، وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال للتر.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة «أرامكو السعودية»، قررت منذ فبراير 2020 مراجعة أسعار الوقود شهريًا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.

واستهدف القرار خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة لأسواق العالم، وتم تحديد اليوم العاشر من كل شهر للتعديل، والتطبيق يكون في اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة.

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