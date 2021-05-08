تأدية التراويح ليلة 27 بالحرم المكي

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع كوادرها البشرية وإمكاناتها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم وسط بيئة صحية آمنة مطمئنة محفوفة بالخشوع والسكينة.
وأعدت الرئاسة العامة لاستقبال المصلين خطة لضمان سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام وتحقيق تطلعات القيادة، أبرزها تطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات السقيا، وتنظيم الحشود، عبر الأبواب والممرات، ومعالجة الظواهر السلبية، وخدمات التنقل، والتشغيل والصيانة، والمطوفين، والعربات، وإجابة السائلين، وغيرها من الخدمات التي تأتي بدعم وتوجيه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.
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