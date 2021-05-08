السعودية اليوم / "التقاعد" تعلن استمرار خدمة العملاء طيلة إجازة عيد الفطر المبارك



الرياض 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استمرار عمل قنوات العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحبةً بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء:

وبينت المؤسسة أنه اعتباراً من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم سيكون عمل قنوات خدمة العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً, فيما سيكون يوم العيد واليوم الذي يليه عطلة رسمية، يستأنف بعدها العمل في اليوم الثالث من شهر شوال من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

وأكدت "التقاعد" أنه بالإضافة إلى عمل قنوات خدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك ستكون الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة www.pension.gov.sa وتطبيق "التقاعد" للأجهزة الذكية متاحة للعملاء الكرام طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، لتقديم الخدمات لجميع عملاء المؤسسة من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد حققت قفزات كبيرة على مستوى التحول الرقمي لإنجاز المعاملات والخدمات، حيث بلغت نسبة نمو توجه العملاء نحو استخدام الخدمات الإلكترونية خلال العام الماضي 2020م أكثر من 197% بالمقارنة مع عام 2019م، وبلغ زوار بوابة الخدمات الإلكترونية خلال العام ذاته أكثر من 7 ملايين زائر.

// انتهى //

22:44ت م

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الرياض 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استمرار عمل قنوات العناية بالعملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، مرحبةً بتواصل عملائها على الرقمين: 8001248889 - 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني للعناية بالعملاء: [email protected] أو المحادثة الفورية من خلال بوابة المؤسسة.وبينت المؤسسة أنه اعتباراً من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم سيكون عمل قنوات خدمة العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً, فيما سيكون يوم العيد واليوم الذي يليه عطلة رسمية، يستأنف بعدها العمل في اليوم الثالث من شهر شوال من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.وأكدت "التقاعد" أنه بالإضافة إلى عمل قنوات خدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك ستكون الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة www.pension.gov.sa وتطبيق "التقاعد" للأجهزة الذكية متاحة للعملاء الكرام طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، لتقديم الخدمات لجميع عملاء المؤسسة من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين.يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد حققت قفزات كبيرة على مستوى التحول الرقمي لإنجاز المعاملات والخدمات، حيث بلغت نسبة نمو توجه العملاء نحو استخدام الخدمات الإلكترونية خلال العام الماضي 2020م أكثر من 197% بالمقارنة مع عام 2019م، وبلغ زوار بوابة الخدمات الإلكترونية خلال العام ذاته أكثر من 7 ملايين زائر.// انتهى //22:44ت م0178

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