السعودية اليوم / لبنان تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان 435 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 481968، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7460.

// انتهى //

22:44ت م

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بيروت 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 532269.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 481968، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7460.// انتهى //22:44ت م0177

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