

واشنطن 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43,256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و ‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32,446,915‎‏ ، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557,857‎‏.‏

‏// انتهى //‏

22:42ت م

0175



واشنطن 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎43,256‎‏ إصابة ‏مؤكدة و ‏‎815‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل ‏عدد الإصابات إلى ‏‎32,446,915‎‏ ، فيما ‏بلغ عدد الوفيات ‏‎557,857‎‏.‏‏// انتهى //‏22:42ت م0175

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل ‏‎43,256‎‏ إصابة مؤكدة و ‏‎815‎‏ وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.