السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف الشديدة والفيضانات



واشنطن 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في ‏المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في الفترة من 25 مارس إلى 3 ‏أبريل 2021.‏

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن إعلان الرئيس يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة.‏

‏// انتهى //‏

22:15ت م

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