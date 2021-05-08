السعودية اليوم / فلسطين تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 الساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1%.

// انتهى //

22:10ت م

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رام الله 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 الساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة و2005 حالات تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1%.// انتهى //22:10ت م0170

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