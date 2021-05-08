السعودية اليوم / تسجيل أكثر من 8900 طالب وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة نجران



نجران 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أوضحت جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل، أن عدد الطلاب المسجلين للفصل الصيفي لهذا العام بالجامعة بلغ عددهم 8904 طلاب وطالبات.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري تسجيل الخريجين والخريجات والمتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي لعام 1442، موضحاً بأن التسجيل شمل طلاب وطالبات مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، مشيراً إلى أن عدد الشعب الدراسية المطروحة للمتوقع تخرجهم بلغت 1054، فيما بلغ عدد المقررات 451 مقرراً.

وبين الدكتور العمري أن معالجة الجداول الدراسية تبدأ بتاريخ 6 شوال ويستمر مدة ثلاثة أيام، مؤكداً أن الدراسة تنطلق بتاريخ 11 شوال، ومنوهًا بدور خدمات العمادة الإلكترونية، وإسهاماتها في تسهيل عمليات القبول للطلاب والطالبات.

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22:03ت م

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