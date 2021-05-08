

جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

وثّقت عدسة وكالة الأنباء

وتابعت كاميرا "واس" وبأبعاد مختلفة عبر رحلة جوية قامت بها اليوم بمشاركة طيران الأمن انسيابية تدفق المصلين والمعتمرين وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام سواء في صحن المطاف أم المسعى والساحات الخارجية.

وقدمت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة جهودا مشكورة لتسهيل مهمة مصوري "واس" في الرحلة الجوية التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات بقيادة أطقم جوية من الكفاءات المميزة من الضباط الطيارين، ذوي التأهيل والخبرات المتعددة التي تضمن -بمشيئة الله- أداءهم عملهم بكل احترافية وإتقان.

// انتهى //

21:55ت م

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جدة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسوثّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" ما ينعم به قاصدو المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات، وما جندته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم شعائرهم بكل يسر وسهولة تحرسهم عناية الله.وتابعت كاميرا "واس" وبأبعاد مختلفة عبر رحلة جوية قامت بها اليوم بمشاركة طيران الأمن انسيابية تدفق المصلين والمعتمرين وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام سواء في صحن المطاف أم المسعى والساحات الخارجية.وقدمت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة جهودا مشكورة لتسهيل مهمة مصوري "واس" في الرحلة الجوية التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات بقيادة أطقم جوية من الكفاءات المميزة من الضباط الطيارين، ذوي التأهيل والخبرات المتعددة التي تضمن -بمشيئة الله- أداءهم عملهم بكل احترافية وإتقان.// انتهى //21:55ت م0165

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة " واس " تشارك طيران الأمن توثيق انسيابية تدفُّق المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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