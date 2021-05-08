

جيزان 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تلقى اليوم السبت بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد - وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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21:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني جازان : العثور على لغم أرضي في أحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية تم إبطاله دون إصابات أو أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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