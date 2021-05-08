السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,047 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,047 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,433,090 ، والوفيات 127,603.

// انتهى //

20:54ت م

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لندن 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,433,090 ، والوفيات 127,603.// انتهى //20:54ت م0158

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