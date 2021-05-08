‫السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تؤكد ‬جاهزيتها لليلة 27 من شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

‫تتضافر الجهود بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية كافة؛ لرفع كامل الاستعدادات للإدارات والوحدات التي تعمل على مدار الساعة بالمسجد النبوي والتأكيد على التعاون المشترك مع الجهات المشاركة في عملية تنظيم الحشود وذلك استعداداً لصلاتي التراويح والتهجد ليلة 27 من شهر رمضان المبارك.‬

‫واستعدت الوكالة منذ وقت مبكر بكامل طاقاتها من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة في الساحات والمصليات والممرات والقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل لسهولة دخول المصلين وخروجهم, وتأديتهم عبادتهم براحة وطمأنينة .‬

‫وتعمل الوكالة بالتعاون مع الجهات الأمنية على توزيع موظفيها على الأبواب المؤدية لساحات المسجد النبوي؛ للتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المسجد من المصلين وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي , إضافة إلى مراقبة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية الاحترازية .‬

‫// انتهى //‬

20:48ت م

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